Caso ‘Foto incriminata’, Paolo Bonolis non ci sta e sbotta: “Siete impazziti?” (Di domenica 6 settembre 2020) Tutta questa situazione sta sfuggendo seriamente di mano, il Covid-19 contratto da qualche VIP mette in evidenza più di qualche voce, Bonolis risponde così Paolo Bonolis: (Fonte foto: Getty Images)Sempre sorridente e pronto a far sorridere. Così, Paolo Bonolis costruisce le sue serate da gran conduttore qual è, ma forse stavolta, non scherzava poi così tanto. Certo, bravo a non far apparire ‘pesanti’ i suoi discorsi, il conduttore nato a Roma, tratta di un argomento che gli sta a cuore. Si parla della famosa foto scattata in estate con alcuni amici, dopo una partita di calcetto. C’è chi dopo quello scatto, ha scoperto di avere il Coronavirus, ma non ci sono prove che tra le due cose, possa esserci necessariamente un legame ed ... Leggi su chenews

