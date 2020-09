Caso di Covid-19 all'Amat, dipendente positivo al Coronavirus (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, focolaio alla Rap: dopo test sierologici e tamponi i positivi diventano 9 5 settembre 2020 Il Covid-19 non risparmia neanche l'Amat. Dopo il focolaio alla Rap, anche un dipendente dell'... Leggi su palermotoday

HuffPostItalia : Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento - Agenzia_Ansa : #Covid: primo caso in una scuola a Roma, studente positivo In isolamento 60 persone, anche compagni di classe e ins… - reportrai3 : A oggi poco più di 5 milioni di italiani hanno scaricato l’app di contact tracing #Immuni. Funziona tramite Bluetoo… - RChiovenda : RT @affari_politici: Oggi numeri a caso. Conte: 'L'Italia ha avuto 135.000 morti di covid' (circa 4 volte il numero vero) e Padellaro del F… - fabrydami : RT @reportrai3: A oggi poco più di 5 milioni di italiani hanno scaricato l’app di contact tracing #Immuni. Funziona tramite Bluetooth e avv… -