Cardiologia, nuove frontiere Per l'Ecg c'è lo smartwatch
Presentate le nuove linee guida per l'infarto: ridurre lo standard per concentrarsi sulla reale situazione del paziente.

Il messaggio è chiaro e, si può dire, praticamente definitivo: le persone che seguono una terapia antipertensiva non devono interromperla anche se si ammalano di Covid-19. Lo dimostra un importante st ...

Cardiocapsula che stimola il cuore, primo intervento a Roma

Roma, 5 set. - Una capsula 'inettata' nel cuore che sostituisce il pacemaker. E' il dispositivo Micra AV a doppia camera, senza fili e miniaturizzato, che, senza alcuna incisione, è stato impiantato i ...

