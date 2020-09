Cambiano le leggi perché perdono. Giorgia Meloni smaschera la sinistra (Di domenica 6 settembre 2020) «Il governo ha prorogato lo stato di emergenza per occuparsi della legge elettorale, che è un'emergenza della sinistra...Ora vogliono cambiarla perchè hanno capito che anche con quella attuale perdono e si chiamano pure democratici...Ci vuole davvero coraggio!». Lo ha detto Giorgia Meloni, oggi a Macerata per sostenere Francesco Acquaroli, candidato presidente della Regione Marche. «Vogliono il proporzionale puro - ha sottolineato - tolgono l'indicazione del leader, e tolgono persino l'obbligo di presentare un programma. Di grazia, qualcuno ci vuole dire che cosa andiamo a fare se non possiamo fare nulla». Leggi su iltempo

