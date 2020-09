Calciomercato serie B ultime news LIVE: Frosinone vicino a Kastanos (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Domenica 6 settembre 15.00 Reggiana vicinissima a Di Gennaro – Il club è ad un passo dall’ingaggio del difensore del Livorno 11.00 Frosinone su Kastanos – Il club ciociaro sarebbe vicinissimo al giocatore della Juventus Sabato 5 settembre 18.00 Il Brescia cede Mattia Capoferri al Lecco – Il difensore arriva a titolo temporaneo 15.00 Sacko al Cosenza – Il giocatore arriva ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Inter, trentenni in arrivo. Da #Barella a #Hakimi il nucleo giovane c’è #calciomercato #vidal #darmian… - Gazzetta_it : ##Lazio Bombe, pane e cipolle, gavetta turca: #Muriqi, il #Lewandowski del #Kosovo che fa sognare la #Lazio - Gazzetta_it : #Vidal-#Inter, l'accordo c'è: biennale con opzione da 6 milioni netti. Ma prima deve svincolarsi col #Barcellona… - sportli26181512 : Parma-Empoli, la prima in uno stadio di Serie A con il pubblico: mascherine e distanziamento. E nessun ultrà: Masch… - DiMarzio : #Calciomercato | #Siena, il punto sul mercato in entrata -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie C e Serie D LIVE: le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com Come sta Pavoletti? Tra il rientro in campo ed il ballottaggio con Simeone

Leonardo Pavoletti si prepara a rientrare in modo stabile in Serie A, dopo gli infortuni. Tra ballottaggi e anche voci di calciomercato. Questa che sta per cominciare, potrebbe essere la stagione dell ...

Calciomercato Sassuolo, Boga: spunta anche un club di Bundesliga

Il Sassuolo è molto impegnato sul mercato, più che per operazioni in entrata, per trattenere i suoi profili migliori, coloro che hanno reso la stagione del club emiliano straordinaria, oltre ogni aspe ...

Leonardo Pavoletti si prepara a rientrare in modo stabile in Serie A, dopo gli infortuni. Tra ballottaggi e anche voci di calciomercato. Questa che sta per cominciare, potrebbe essere la stagione dell ...Il Sassuolo è molto impegnato sul mercato, più che per operazioni in entrata, per trattenere i suoi profili migliori, coloro che hanno reso la stagione del club emiliano straordinaria, oltre ogni aspe ...