Calciomercato Roma: salta il passaggio di Riccardi al Pescara (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato Roma: è saltato per ora il passaggio di Alessio Riccardi al Pescara ma può rientrare nell’affare Milik-Under Come riporta il Corriere dello Sport, è saltato momentaneamente il passaggio di Alessio Riccardi al Pescara. Non è stato trovato l’accordo economico tra le due squadre e al momento l’affare è congelato. Non tutto è perduto perchè il classe 2001 potrebbe rientrare nell’affare con il Napoli che dovrebbe portare Milik nella capitale e Cengiz Under in Campania. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

