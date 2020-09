Calciomercato – Nuova squadra su Nainggolan, portiere allo Spezia. Mediano all’Udinese, si muove il Genoa (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato – La sessione estiva di Calciomercato entra nel vivo. Tante le trattative già definite, altre in chiusura. Le squadre iniziano a muoversi in vista dell’avvio di stagione ormai imminente. Di seguito le ultime notizie, in alto la FOTOGALLERY con i calciatori che potrebbero cambiare maglia a breve. BENEVENTO – Il presidente dei sanniti, Oreste Vigorito, ha confermato l’interesse per il centrocampista della Fiorentina Dabo, ultima stagione alla SPAL. CAGLIARI – I sardi continuano a sperare nel ritorno di Radja Nainggolan, ma si registra l’importante inserimento del Galatasaray. I turchi avrebbero offerto 18 milioni all’Inter. FIORENTINA – Continua la ricerca di una punta. I viola hanno fatto dei sondaggi per Marcus Thuram, attaccante del Borussia ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Nuova Inter, nuova pretendente dall'estero per Nainggolan: ecco l'offerta Calciomercato.com Milan, affare Tonali: Cellino ‘bacchetta’ l’Inter

Il presidente del Brescia Massimo Cellino spiega l’affare Tonali-Milan e bacchetta l’Inter che a lungo è stato in pole per il centrocampista Tonali al Milan, ormai manca solo l’ufficialità e la confer ...

Calcio: U21; Nicolato "gap con Svezia, ci sarà da soffrire"

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Partiamo con un gap fisico notevole, già tradizionalmente la Svezia e i paesi nord sono squadre che corrono molto, affrontarle ora con loro alla 18/a giornata di campionato e ...

