Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain chiede Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz: servono 140 milioni (Di domenica 6 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain mette gli occhi sul Napoli. Le situazioni di mercato legate a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz non sono molto chiare. Leonardo ne ha approfittato per contattare il club azzurro con un tono amicale e ha provato a comprendere a che punto siano le eventuali trattative su due dei calciatori più importanti tra gli azzurri. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Secondo il Corriere dello Sport, ai francesi è stato risposto che per portar via entrambi i giocatori da Napoli servono 140 milioni di Euro, ... Leggi su calciomercato.napoli

