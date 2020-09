Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis non transige: vuole 90 milioni dal Manchester City per Kalidou Koulibaly (Di domenica 6 settembre 2020) Il futuro di Kalidou Koulibaly è un’incognita. Ad oggi non è più scontato l’addio del difensore senegalese, dal momento che il Manchester City, club maggiormente interessato al giocatore, non arriva a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha dato un ultimatum all’agente Fali Ramadani: se gli inglesi non si presentano con un’offerta scritta di 90 milioni di Euro, non se ne farà nulla. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Il difensore sembra felice a Napoli, ha l’ingaggio più alto dello spogliatoio con ... Leggi su calciomercato.napoli

