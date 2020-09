Calciomercato Lazio, fatta per Muriqi: operazione chiusa per il nuovo bomber (Di domenica 6 settembre 2020) Vedat Muriqi, dopo una tarantella tra Lazio e Fenerbache, diventerà presto un calciatore biancoceleste. Accordo fatto in cambio di 17,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, e il 5% della eventuale futura ... Leggi su romatoday

DiMarzio : #Calciomercato | La #Lazio torna su #Kumbulla - Gazzetta_it : ##Lazio Bombe, pane e cipolle, gavetta turca: #Muriqi, il #Lewandowski del #Kosovo che fa sognare la #Lazio - DiMarzio : #Lazio - #Muriqi, le ultime sulla trattativa col #Fenerbahce - Aquila6811 : RT @Marc_Way: Non capisco lo sfogo pubblico di #Acerbi. Perché? #Lazio #calciomercato #OlandaItalia - Pasqual27977769 : RT @NicoSchira: Francesco #Acerbi alla Rai in tackle sulla querelle rinnovo con la #Lazio: “Ho letto sui giornali cifre non vere sia offert… -