Calciomercato Juventus, vice Suarez cercasi. La soluzione potrebbe essere… (Di domenica 6 settembre 2020) Nell’amichevole di ieri tra Juventus e Juventus Under 23, due giocatori si sono messi particolarmente in risalto. Si parla ovviamente di Arthur e di Marko Pjaca, quest’ultimo autore del gol decisivo. E’ chiaro che dopo pochi giorni di preparazione non si possono estrapolare indicazioni precise riguardo la nuova squadra allenata da Andrea Pirlo, però qualcosa di buono si è visto. La buona prestazione del giovane croato ha riportato in auge un dilemma di Calciomercato: cosa fare con Pjaca? La sua avventura con la maglia della Juventus è stata, per ora, compromessa da una serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo per parecchio tempo. Per recuperare, la società lo ha ceduto in prestito a varie squadre, ma ora è tornato nuovamente ad allenarsi alla Continassa. ... Leggi su tuttojuve24

