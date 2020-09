Calciomercato Juventus, nel mirino un centrocampista della Premier League (Di domenica 6 settembre 2020) La Juventus, stando ad un’indiscrezione di Calciomercato, avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele. Proseguono le trattative della Juventus per l’acquisto del centravanti del Barcellona Luis Suarez. Il rinforzo per il reparto offensivo sembra essere la priorità dei bianconeri che, comunque, starebbero valutando anche altri profili non solo per l’attacco. Nelle ultime … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Gazzetta_it : #Juventus @fcbarcelona #Suarez, aria d’intesa. E i bianconeri vogliono lo sprint per il passaporto #calciomercato… - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - calciomercatoit : ?? #Juventus - Sprint per #Suarez: conguaglio per liberare il bomber ?? #CMITmercato - j_pelonara : RT @Guidobaldo29: Ultim'ora calciomercato Juventus ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? In Italia nessuno sa un cazzo di niente. -