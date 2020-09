Calciomercato Inter, Ranocchia verso l’addio: adesso si tratta col Genoa, situazione e dettagli (Di domenica 6 settembre 2020) Andrea Ranocchia resta il primo obiettivo per la retroguardia del Genoa.Calciomercato Juventus, Perin verso il Genoa: i motivi dell’addio ai bianconeri e la formulaSecondo le indiscrezioni degli ultimi giorni il centrale dell'Inter potrebbe presto cambiare aria. Come riportato da Il Secolo XIX, il difensore sarebbe in cima alle preferenze del club ligure per rinforzare il reparto arretrato dopo la partenza di Romero. Desiderosa di costruire una difesa solida e che possa garantire maggiori certezze, la dirigenza Genoana avrebbe già avviato i contatti con la società nerazzurra per chiudere al più presto l'affare, vista e considerata anche la volontà del giocatore che avrebbe il pieno gradimento della ... Leggi su mediagol

