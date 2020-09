Calciomercato, il Psg ci prova per Koulibaly. Ma lui preferisce la Premier (Di domenica 6 settembre 2020) Koulibaly al centro del mercato Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di La Repubblica, il Psg si inserisce tra il Manchester City e Koulibaly. Il senegalese … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO NAPOLI ADL SCATENA L'ASTA, PRONTO A CEDERE UN ALTRO BIG AZZURRO. ADDIO VICINO >>>>… - PSG24hours : RT @calciomercatoit: #Psg a caccia di un difensore, non solo #Skriniar: contatti con il #Napoli per #Koulibaly ?? #CMITmercato https://t.… - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: #Psg a caccia di un difensore, non solo #Skriniar: contatti con il #Napoli per #Koulibaly ?? #CMITmercato https://t.… - MauroDs87 : #Milik+#Ounas per #Chiesa? #Koulibaly+#Fabian al #Psg per 115 mln+#Paredes? No a #Under! Non esiste solo #Veretout… - calciomercatoit : #Psg a caccia di un difensore, non solo #Skriniar: contatti con il #Napoli per #Koulibaly ?? #CMITmercato -