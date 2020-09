Burioni: “Non abbiamo prove che il coronavirus sia meno aggressivo” (Di domenica 6 settembre 2020) Il virologo Roberto Burioni ha spiegato a Medical Facts come non vi siano prove dell’esistenza di un coronavirus meno virale e quindi ‘più buono’ Il virologo Roberto Burioni, su Medical Facts, ha spiegato come sia errato pensare che il virus ora abbia una carica virale minore e che quindi sia più buono. “Chi sostiene che … L'articolo Burioni: “Non abbiamo prove che il coronavirus sia meno aggressivo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MedicalFactsIT : Coronavirus: al momento non esiste nessuna prova che stia circolando un virus “più buono”. Roberto Burioni vi spieg… - fanpage : Burioni: “In Usa 4163 bimbi ricoverati e 101 morti per covid, non sono immuni al coronavirus” - linasimonetti49 : RT @lasorelladiKarl: Zangrillo non mi piace, per niente. Ma Ricciardi, Burioni, Loppalco, Crisanti, Guerra hanno detto cazzate enormi, ma… - zazoomblog : Burioni su “Medical Facts”: «Non esiste nessuna prova di un Coronavirus più buono» - #Burioni #“Medical #Facts”:… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni “Non Burioni: «Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni» Corriere della Sera