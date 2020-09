Brindisi:il discorso del sindaco Rossi in occasione della festa patronale (Di domenica 6 settembre 2020) Siamo anche giunti al termine delle procedure per la realizzazione del Palaeventi per il quale attendiamo nei pRossimi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea per un'opera da oltre ... Leggi su ilgazzettinobr

brindisilibera : New post (BRINDISI.Festa patronale 2020, il discorso del sindaco) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Festa patronale 2020, il discorso del sindaco) has been published on Brindisi Libera -… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi discorso BRINDISI.Festa patronale 2020, il discorso del sindaco – Brindisi Libera brindisilibera.it “Felicità” Lega, «a passeggio con Al Bano»

Un brindisi e una passeggiata in centro con Albano. “Felicità”. Entusiasmo della Lega Macerata che diffonde una nota sulla visita del noto cantante questa mattina in città. «Nella Macerata “piccola” ...

BRINDISI.Festa patronale 2020, il discorso del sindaco

Di seguito il testo integrale del discorso pronunciato dal sindaco Riccardo Rossi in occasione delle celebrazioni religiose dei Santi Patroni: Rivolgo un caro saluto a Sua Eccellenza l’Arcivescovo Dom ...

Un brindisi e una passeggiata in centro con Albano. “Felicità”. Entusiasmo della Lega Macerata che diffonde una nota sulla visita del noto cantante questa mattina in città. «Nella Macerata “piccola” ...Di seguito il testo integrale del discorso pronunciato dal sindaco Riccardo Rossi in occasione delle celebrazioni religiose dei Santi Patroni: Rivolgo un caro saluto a Sua Eccellenza l’Arcivescovo Dom ...