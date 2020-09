Brescia, Cellino: “Tonali? L’Inter ha sbagliato tutto, felice che sia andato al Milan. L’acquisto della Roma…” (Di domenica 6 settembre 2020) Il patron del Brescia Massimo Cellino torna a parlare della cessione di Tonali.Promesso sposo all'Inter ma acquistato infine dal Milan, il talentuoso centrocampista si era messo in mostra alla sua prima stagione in Serie A con la maglia delle rondinelle. Proprio sul mancato approdo in nerazzurro del gioiellino classe 2000 ha voluto chiarire lo stesso numero uno dei lombardi, facendo luce su quanto accaduto in sede di trattativa: "I nerazzurri hanno sbagliato il modo di agire - ha affermato Cellino ai microfoni del Messaggero - Marotta lo voleva e Conte lo adora. I club che si affacciavano venivano respinti proprio perché c'era l'Inter. Il ragazzo era desideroso di conoscere al più presto il proprio futuro. Milan? È ... Leggi su mediagol

