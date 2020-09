Brasile, il sogno di Vinicius: «Voglio vincere il prossimo Mondiale» (Di domenica 6 settembre 2020) Il talento del Real Madrid ha parlato dei suoi sogni con la maglia del Brasile Vinicius jr, giovane talento brasiliano del Real Madrid, in una intervista a Yellow and Green Footballha parlato dei suoi sogni e obiettivi con la maglia del Brasile. «Spero di giocare ancora per la Seleção. Molti dei miei idoli sono lì. Neymar, che è la mia ispirazione, gioca per il Brasile quindi sarebbe bello indossare i colori verdeoro insieme a lui. Ho lavorato per essere convocato e spero di poter portare felicità alla nostra gente. Voglio giocare la prossima Coppa del Mondo, che ovviamente spero vinceremo. Ma ci sono molti buoni giocatori che possono essere convocati, quindi mi sto concentrando sul migliorare i miei numeri e le mie prestazioni. ... Leggi su calcionews24

Vinicius jr, giovane talento brasiliano del Real Madrid, in una intervista a Yellow and Green Footballha parlato dei suoi sogni e obiettivi con la maglia del Brasile. «Spero di giocare ancora per la S ...

