Brasile e Polonia, Gi Group: dopo Usa e Spagna nuove acquisizioni (Di domenica 6 settembre 2020) Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, continua il suo processo di internazionalizzazione. dopo le recenti operazioni concluse negli Stati Uniti e in Spagna, è arrivata la firma su altre due acquisizioni internazionali: Work Service in Polonia e Kelly Services Brazil (KSB), ramo brasiliano della multinazionale americana quotata in borsa. Continuano così le operazioni di espansione all’estero del Gruppo guidato da Stefano Colli-Lanzi, che consolida ulteriormente la sua presenza in due Paesi chiave per il business. “Entrambe le operazioni sono state finalizzate ad agosto, a pochi giorni dallo sbarco negli Stati Uniti, e ci consentono di accrescere il nostro posizionamento e la nostra competitività globali. L’acquisizione della maggioranza di Work ... Leggi su ildenaro

davidgreco : RT @UKITAEU: Possiamo per favore RT e RT e RT questo? Così che anche se un solo giornalista italiano lo vede forse forse forse può pensare… - c_marini68 : RT @UKITAEU: Possiamo per favore RT e RT e RT questo? Così che anche se un solo giornalista italiano lo vede forse forse forse può pensare… - Volleyball_it : Mercato: Le ultime news da Giappone, Polonia, Inghilterra, Spagna, Romania, Bulgaria, Ungheria, Turchia, Brasile, A… - forzalube_81 : Mercato: Le ultime news da Giappone, Polonia, Inghilterra, Spagna, Romania, Bulgaria, Ungheria, Turchia, Brasile, A… - AnCatDubh8 : RT @UKITAEU: Possiamo per favore RT e RT e RT questo? Così che anche se un solo giornalista italiano lo vede forse forse forse può pensare… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Polonia Brasile e Polonia, Gi Group: dopo Usa e Spagna nuove acquisizioni Il Denaro Alfa Romeo B-SUV, Maserati MC20, nuova Fiat Punto: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra immancabile rubrica domenicale dedicata alle migliori news dell’ultima settimana in arrivo dal mondo delle quattro ruote italiano ed, ...

Pictet Asset Management, monitor dei mercati emergenti

In base ai calcoli eseguiti con il nostro modello proprietario, quattro tra le principali banche centrali dei mercati emergenti hanno tagliato i tassi di riferimento in modo troppo aggressivo: Sudafri ...

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra immancabile rubrica domenicale dedicata alle migliori news dell’ultima settimana in arrivo dal mondo delle quattro ruote italiano ed, ...In base ai calcoli eseguiti con il nostro modello proprietario, quattro tra le principali banche centrali dei mercati emergenti hanno tagliato i tassi di riferimento in modo troppo aggressivo: Sudafri ...