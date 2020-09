Botte da orbi tra sani e contagiati al centro di accoglienza: immigrazione, le conseguenze dell'invasione (Di domenica 6 settembre 2020) Rimane molto alta la tensione al centro d'accoglienza per migranti di Monastir, nel sud della Sardegna, nelle scorse settimane teatro di disordini e anche di fughe da parte di migranti - e proprio ieri sono stati registrati altri 19 arrivi. Risse continue, attacchi anche contro gli agenti di Polizia. L'altra notte, poi, un episodio quasi paradossale: insulti e Botte fra gli stessi migranti. Più precisamente, fra ospiti "sani", risultati negativi al tampone del Cornavirus, e altri invece per i quali è stato accertato il contagio. Un gruppo si è dunque avvicinato allo stabile in cui si trovavano per l'appunto gli ospiti risultati positivi al tanpone. E dagli iniziali insulti si è passati alle mani: son dovuti intervenire i poliziotti. Motivo della ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Botte orbi Botte da orbi tra due agrigentini per questioni economiche AgrigentoOGGi.it Millwall-Everton, botte da orbi prima della partita tra hooligans

Torna l'emergenza hooligans in Inghilterra. Una violenta rissa è scoppiata in strada tra le opposte tifoserie prima della gara di FA Cup tra Millwall e Everton. Gli scontri nei presso dello stadio del ...

Notte di follia tra giovani, rissa sfocia in omicidio: morto un 21enne

Prima la feroce rissa, poi la tragedia. Botte da orbi: è così che un ragazzo di 21 anni della provincia di Frosinone ha perso la vita a Colleferro. E’ successo a Largo Oberdan, una zona conosciuta dai ...

