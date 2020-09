Bonus avvocati 2020: firmato il decreto, ecco cosa prevede (Di domenica 6 settembre 2020) Finalmente una buona notizia per gli avvocati e per i professionisti in generale. Infatti, è stato appena sottoscritto dal ministro del lavoro Catalfo e dal ministro dell’economia Gualtieri il decreto interministeriale che istituisce l’erogazione, per aprile 2020, del Bonus avvocati e professionisti, corrispondente a 600 euro, ed indirizzato ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali. Vediamo più da vicino i dettagli di questa novità. Se ti interessa saperne di più sul superBonus 110%, a chi spetta e decreto, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Bonus avvocati: che cosa prevede Si tratta certamente di un significativo passo ... Leggi su termometropolitico

FTB_Champagne : Di questa trattativa gli assurdi sono: 1) #Messi che manda il burofax senza una offerta in mano? 2) gli avvocati C… - CarlottaMiller_ : Siccome non si sono staccati Continuano a rubare anche i miei bonus Ora i taddei li denuncio E i figli in affidame… - matteodessilani : Ma a Barcellona che avvocati hanno? Tra la società che non si accorge di dover pagare un bonus al Liverpool per Cou… - miolegale_it : RT @miolegale_it: #Avvocati #BonusCOVID #DecretoAgosto Coronavirus: bonus covid di 1000 euro per il mese di maggio 2020 - yul69747650 : @Flory39546531 @MauroBasso13 @sole24ore Sa usare internet? Vada a vedere le Regioni a maggior evasione fiscale, vad… -