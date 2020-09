Bonaccini: "Negazionisti? Cialtroni irresponsabili" (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente dell'Emilia-Romagna contro i manifestanti che sono scesi in piazza a Roma. Il bollettino: 124 casi in più in regione, salgono ancora i ricoveri. Un decesso a Piacenza Leggi su repubblica

cronaca_news : Bonaccini: 'Negazionisti? Cialtroni irresponsabili' - rep_bologna : Bonaccini: 'Negazionisti? Cialtroni irresponsabili' [di ROSARIO DI RAIMONDO] [aggiornamento delle 18:42] - opificioprugna : #Bonaccini definisce i #negazionisti irresponsabili. Apprezzo il tentativo, ma irresponsabile è se giri senza casco… - PaoloFranti : @nzingaretti Lei brancola nel buio, sa che #Bonaccini a 1/2notte del 22 settembre le aliterà sul collo e così tenta… - SADIComic : #negazionisti LO STATO soprattutto in paesi autoritari come l' ITALIA, e' sempre una FREGATURA. I paesi con piu' mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini Negazionisti Bonaccini: "Negazionisti? Cialtroni irresponsabili" La Repubblica Bonaccini: "Negazionisti? Cialtroni irresponsabili"

"Quelli che ieri hanno manifestato a Roma vanno chiamati con il loro nome: sono dei cialtroni irresponsabili. Perché quando neghi che c'è il Covid, tu in primo luogo umili quelli che negli ospedali ha ...

Virus, autoregolamentazione prima difesa

Purtroppo, nel mondo ci sono ancora persone che negano l'emergenza. basta vedere la manifestazione negazionista di Berlino o l'atteggiamento del governo brasiliano. Scelleratezze. Il presidente della ...

"Quelli che ieri hanno manifestato a Roma vanno chiamati con il loro nome: sono dei cialtroni irresponsabili. Perché quando neghi che c'è il Covid, tu in primo luogo umili quelli che negli ospedali ha ...Purtroppo, nel mondo ci sono ancora persone che negano l'emergenza. basta vedere la manifestazione negazionista di Berlino o l'atteggiamento del governo brasiliano. Scelleratezze. Il presidente della ...