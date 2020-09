Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti domenica 6 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Il Bollettino con i dati della Regione Lombardia relativi all’emergenza Coronavirus per la giornata di domenica 6 settembre 2020. Sono 198 i nuovi contagi di oggi, 3 i decessi delle ultime ventiquattrore con 86 guariti. 2 in più i ricoverati in terapia intensiva, 3 in più i ricoveri in totale, 12.117 i tamponi effettuati. Leggi su sportface

