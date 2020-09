Bollettino Coronavirus del 6 Settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Solito calo dei tamponi nel weekend (-28,6% sul giorno precedente) che comporta un parallelo calo dei nuovi casi rilevati (-23,4%).L’incremento nazionale dei casi in data 6 Settembre è +0,46% (ieri +0,61%) con 277.634 contagiati totali, 210.015 dimissioni/guarigioni (+405) e 35.542 deceduti (+8); 32.078 infezioni in corso (+884). Elaborati 77.856 tamponi (ieri 107.658) con 1.297 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,68% (ieri 1,53%).Come nei giorni scorsi i tamponi si concentrano in 4 Regioni: 12.117 in Lombardia, 10.786 nel Lazio, 10.232 in Veneto e 9.465 in Emilia Romagna, che pesano per il 55,4% del totale nazionale. Attualmente ricoverati con sintomi 1.683 (+63); terapie intensive +12 (133).Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 198; Veneto 179; Emilia Romagna 124; Toscana 122; Lazio 122; Liguria 111; Campania 100; Puglia 60; Piemonte 56; Sicilia 37; ... Leggi su sbircialanotizia

