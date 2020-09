Bollettino coronavirus 6 settembre, 1.297 nuove diagnosi (Di domenica 6 settembre 2020) I dati del Bollettino del 6 settembre sull’epidemia di coronavirus parlano di 1.297 nuove diagnosi in 24 ore. Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Bollettino sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Le nuove diagnosi in 24 ore sono 1.297, 398 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,69% degli esami effettuati, che sono 76.856. Aumentano i ricoveri in ospedale, che oggi sono 1.816: di questi 133 sono ricoverati in terapia intensiva. I decessi sono 8 in un giorno, mentre i guariti sono 405. Sono 7 le regioni con più di 100 nuovi contagiati, cioè Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Toscana, Lazio e Campania. Solo la Valle d’Aosta ha comunicato di non aver trovato ... Leggi su bloglive

