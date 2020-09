Bolletta telefono mensile e come difendersi: vale il diritto di recesso? (Di domenica 6 settembre 2020) Negli ultimi tempi ha tenuto banco lo scontro tra Agcom, società telefoniche e associazioni dei consumatori. Tema cruciale è stata la fatturazione sui 28 giorni dei consumi telefonici. Una vera e propria guerra – iniziata nel 2016 – con ricorsi al Tar, appelli e delibere revocate, che – in verità – ancora oggi non sembra essersi avviata del tutto ad una conclusione. Infatti, ora si affaccia un nuovo caso che delineerebbe un comportamento illegittimo dell’azienda telefonica. Facciamo allora il punto della situazione e vediamo più da vicino la questione Bolletta telefono illegittima e come può l’utente tutelarsi. Se ti interessa saperne di più sul rischio di pignoramento telefono e cosa dice la legge sul punto, clicca ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Bolletta telefono Berlusconi e il caro bollette: dal milione per l’acqua ai 172mila euro di telefono AdHoc News Tariffe e bollette, quanto hanno risparmiato gli italiani durante il lockdown

Tra marzo e giugno una famiglia su due ha risparmiato sulle spese correnti, a partire da Rc auto, telefonia mobile, luce, gas e carte di credito. È quanto emerge dall’indagine di Facile.it sulle spese ...

ADOC – Telefonia, aumenti e pani tariffari: penalizzati anziani e utenti meno esperti

CAMPOBASSO – Consumi e piani tariffari della telefonia dopo l’estate arrivano gli aumenti, interviene l’Adoc, che mette in guardia i consumatori. “Accade, oramai, sempre più spesso che le compagnie te ...

