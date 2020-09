Birmingham, diverse persone accoltellate nella notte. La polizia: “Ci sono feriti, situazione grave” (Di domenica 6 settembre 2020) diverse persone sono state accoltellate nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Birmingham, città britannica a nord ovest di Londra. È successo poco dopo la mezzanotte nel centro della città, ma ancora non ci sono dettagli su come sono andate le cose né si conosce il movente. La polizia parla di una “situazione grave” e ha chiuso un’ampia area del centro. “Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham”, si legge in un post pubblicato su Twitter dall’account della polizia delle West ... Leggi su ilfattoquotidiano

