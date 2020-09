Bielorussia, Lukashenko vieta le bandiere pro-democrazia. E i manifestanti rispondono così – Le foto (Di domenica 6 settembre 2020) Già prima che arrivasse a colorare le piazze in rivolta, la storica bandiera nazionale bianca e rossa era in Bielorussia il simbolo dell’opposizione politica ad Alexander Lukashenko. Il presidente, in carica dal 1994, la sostituì nel 1995 con quella di ispirazione sovietica verde e rossa. In queste settimane di proteste e di sanguinose repressioni, i manifestanti pro-democrazia – che chiedono le dimissioni di Lukashenko – l’hanno sventolata per le strade e l’hanno appesa sui balconi. Le autorità, di tutta risposta, hanno imposto che venissero tolte. E così i cittadini si sono organizzati diversamente. In queste ore dalle finestre di Minsk si vedono composizioni originali (e coraggiose) di ogni tipo, che riprendono i colori ... Leggi su open.online

