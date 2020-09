Bielorussia, forze speciali e gas lacrimogeni contro la marcia pacifica di Minsk (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente Lukashenko alza il tiro e schiera mezzi corazzati e agenti scelti per fermare le proteste. Blindate con filo spinato le vie nel cuore della capitale. Secondo la Ong Vyasna sono state fermate oltre 250 persone Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : #Bielorussia: decine di migliaia in piazza a Minsk. Terza settimana di protesta. Massiccia presenza forze dell'ordi… - alcinx : RT @LaStampa: Il presidente Lukashenko alza il tiro e schiera mezzi corazzati e agenti scelti per fermare le proteste. Blindate con filo sp… - LaStampa : Il presidente Lukashenko alza il tiro e schiera mezzi corazzati e agenti scelti per fermare le proteste. Blindate c… - messveneto : Bielorussia, forze speciali e gas lacrimogeni contro la marcia pacifica di Minsk - larpista : RT @LaStampa: Bielorussia, forze speciali e gas lacrimogeni contro la marcia pacifica di Minsk -