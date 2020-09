Berlusconi, Zangrillo: “Sta reagendo il modo ottimale alle cure. Fase delicata ma decorso regolare” (Di domenica 6 settembre 2020) Il professor Alberto Zangrillo è tornato a parlare della situazione sanitaria di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19 e aver sviluppato un principio di polmonite bilaterale. “Il paziente è tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure”, ha commentato Zangrillo fornendo le ultime notizie sulla situazione sanitaria di Berlusconi. Zangrillo ha sottolineato che il “decorso è regolare”, tuttavia la “Fase è delicata”, comunque “manifesto un cauto ottimismo che ribadisco, non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla ... Leggi su tpi

