Berlusconi, Zangrillo ‘inaspettato’: «Fase delicata, non possiamo ancora cantare vittoria» (Di domenica 6 settembre 2020) Come sta Silvio Berlusconi? È il professor Alberto Zangrillo a riferire ‘a sorpresa’ delle condizioni del Cavaliere dall’esterno del San Raffaele, dove il leader di Forza Italia si trova ricoverato da giovedì 3 settembre. Una conferenza inaspettata quella del primario di Anestesia e Rianimazione nonché medico personale di Berlusconi. Arrivano così all’improvviso gli ultimi aggiornamenti sulla salute del presidente risultato positivo al coronavirus e ricoverato per un principio di polmonite bilaterale. Leggi anche >> Silvio Berlusconi, le condizioni sulla polmonite bilaterale: ultimi aggiornamenti dal San Raffaele Silvio Berlusconi come sta, conferenza a sorpresa di Zangrillo: “La forma di infezione virale merita una ... Leggi su urbanpost

