Berlusconi, Zangrillo è ottimista: “Reagisce bene alle cure” (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – Il quadro clinico di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus (che gli ha causato una polmonite bilaterale) è “regolare” e l’ex cavaliere sembra reagire bene alle cure. Ad affermarlo è il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia del leader di Forza Italia e primario dell’unità operativa di terapia intensiva generale e cardiovascolare del nosocomio milanese. Berlusconi “reagisce bene alle cure” Berlusconi si troverebbe comunque “in una fase delicata”, anche se il medico si ritiene “soddisfatto nella cautela rigorosa” e orientato verso un “cauto ottimismo”. Parliamo d’altra parte di ... Leggi su ilprimatonazionale

Terzo giorno di rcovero al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, risultato positivo al Covid19. Secondo il professor Alberto Zangrillo il decorso è «regolare con paziente tranquillo». Il profe ...Un "paziente tranquillo", ma "che appartiene alla categoria più fragile". Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano - non in terapia intensiva - dalla tarda serata di giovedì dopo essere ...