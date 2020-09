Berlusconi ricoverato, Zangrillo: la fase è delicata, decorso regolare (Di domenica 6 settembre 2020) "La fase è delicata, c'è cauto ottimismo: un decorso regolare con paziente tranquillo". Questo l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Silvio Berlusconi (QUI IL LIVEBLOG CON GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SU Berlusconi), ricoverato da tre giorni al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus, nelle parole del professor Alberto Zangrillo. Berlusconi, ha aggiunto il primario dell'ospedale, "sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN TEMPO REALE) Leggi su tg24.sky

