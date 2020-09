Berlusconi ricoverato, parla Zangrillo: “Fase delicata” (Di domenica 6 settembre 2020) Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex Premier Silvio Berlusconi, ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Un ricovero che ha scatenato diverse polemiche caratterizzati da quelli che la famiglia ha definito veri e propri attacchi ingiustificati, come dichiarato da Marina e Barbara Berlusconi. Non solo, nelle ultime ore al centro del tornado mediatico si è inserito un durissimo scontro contro Carlo De Benedetti. Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti A parlare delle condizioni del leader di Forza Italia è stato il professor Alberto Zangrillo. Il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e ... Leggi su thesocialpost

