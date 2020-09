Berlusconi reagisce bene alle cure: cauto ottimismo del professor Zangrillo (Di domenica 6 settembre 2020) «Decorso regolare con paziente tranquillo». Così il professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di milano, ha definito la situazione di Silvio Berlusconi, spiegando che la fase è delicata ma lui manifesta un cauto ottimismo Leggi su firenzepost

