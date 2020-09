Berlusconi migliora e pensa al ritorno a casa. Per ora inutile il vaccino spedito da Putin (Di domenica 6 settembre 2020) Il leader di Forza Italia ancora ricoverato a Milano per Covid 19. Il medico: «Siamo sicuramente in una fase delicata, anche se ribadisco il mio cauto ottimismo» Leggi su lastampa

LaStampa : Il leader di Forza Italia ancora ricoverato a Milano per Covid 19. Il medico: «Siamo sicuramente in una fase delica… - LaStampa : Berlusconi migliora e pensa al ritorno a casa. Per ora inutile il vaccino spedito da Putin - sallicitra : 'Se Berlusconi' migliora ,#Sgarbi voterà PD - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: COVID Prolungato il ricovero di Berlusconi al San Raffaele [di Gianluca Roselli] #FattoQuotidiano #edicola #6settembre… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: COVID Prolungato il ricovero di Berlusconi al San Raffaele [di Gianluca Roselli] #FattoQuotidiano #edicola #6settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi migliora Berlusconi migliora e pensa al ritorno a casa. Per ora inutile il vaccino spedito da Putin La Stampa Berlusconi migliora e pensa al ritorno a casa. Per ora inutile il vaccino spedito da Putin

«Un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato». Si può descrivere con la canzone di Sergio Caputo la seconda giornata di Berlusconi in isolamento nella suite al sesto piano ...

Berlusconi migliora, ma "la fase è delicata" Zangrillo non canta vittoria: fragile per l’età

di Nicola Palma "Decorso regolare con paziente tranquillo". Niente bollettino medico a metà pomeriggio ieri al San Raffaele sulle condizioni del paziente Silvio Berlusconi, ricoverato per infezione da ...

«Un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato». Si può descrivere con la canzone di Sergio Caputo la seconda giornata di Berlusconi in isolamento nella suite al sesto piano ...di Nicola Palma "Decorso regolare con paziente tranquillo". Niente bollettino medico a metà pomeriggio ieri al San Raffaele sulle condizioni del paziente Silvio Berlusconi, ricoverato per infezione da ...