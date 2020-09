Berlusconi, l’annuncio di Zangrillo: “Fase delicata, per oggi stop alle comunicazioni” (Di domenica 6 settembre 2020) Berlusconi, l’annuncio di Zangrillo: “Fase delicata, per oggi stop alle comunicazioni”. Desta apprensione l’ultimo messaggio del medico del San Raffaele. In questi giorni i messaggi sono sempre stati di cauto ottimismo in merito alle condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato contagiato dal Coronavirus e si trova al San Raffaele con … L'articolo Berlusconi, l’annuncio di Zangrillo: “Fase delicata, per oggi stop alle comunicazioni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

