Berlusconi, il virologo: “Tampone con alta carica virale”. La verità sulle cure (Di domenica 6 settembre 2020) Inutile girarci attorno: sono in molti ad avere il cuore in gola per il decorso della malattia di Silvio Berlusconi, contagiato dal coronavirus. E non perché si pensa che dal San Raffaele dicano bugie (nell’ultimo bollettino il medico Zangrillo ha parlato situazione “stabile, regolare, cauto e ragionevole ottimismo”). Semplicemente perché il leader di Forza Italia … L'articolo Berlusconi, il virologo: “Tampone con alta carica virale”. La verità sulle cure proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

FrancoVox1 : @repubblica Mah in Liguria nn stava un medico virologo tamburo di Toti , che minimizzava gli effetti del covid al p… - Zaqq__ : @DarkLadyMouse @ildelfinogiulio @nickoMD @lasorelladiKarl Zangrillo è attaccabile più facilmente perché non è virol… - mariobbbrega : @ricpuglisi Zangrillo non è un virologo, non è un epidemiologo, non è un infettivologo e, a volte, si espone con af… - BelcastroSalv : Berlusconi, Zangrillo: «Quando dissi 'il virus è clinicamente morto' ho usato un tono stonato» - Corriere della Ser… - EnnioSilvestre : @Borghi_claudio Borghi Claudio, noto virologo di fama interplanetaria, si chiede: “Da cosa dovrebbe guarire un asin… -