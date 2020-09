Berlusconi, gli aggiornamenti di Zangrillo: "Fase delicata, ma decorso regolare. Paziente tranquillo" (Di domenica 6 settembre 2020) Il Professore Alberto Zangrillo questa mattina ha già aggiornato i giornalisti sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da venerdì scorso per complicazioni insorte dopo aver contratto il Covid-19.Zangrillo ha detto che "il decorso è regolare" e "il Paziente tranquillo", poi ha aggiunto che la "Fase è delicata" perché l'infezione virale "merita una terapia adeguata e ha i suoi tempi", ma ha ribadito il "cauto ottimismo" di cui aveva già parlato ieri.Il Professore primario di terapia intensiva generale e cardiovascolare ha anche aggiunto che Berlusconi "sta reagendo in modo ottimale alle cure", ma ha anche detto che "questo non vuol dire ... Leggi su blogo

