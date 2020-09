Berlino: Mosca spieghi su Navalny o l'Ue discuterà sanzioni (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - Berlino, 06 SET - La Germania, che attualmente ha la presidenza di turno europea, avvierà le discussioni sulle possibili sanzioni contro la Russia se Mosca non fornirà "nei prossimi giorni" ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BERLINO, 06 SET - La Germania, che attualmente ha la presidenza di turno europea, avvierà le discussioni sulle possibili sanzioni contro la Russia se Mosca non fornirà "nei prossimi giorni" s ...È improbabile che Angela Merkel non avesse calcolato le possibili conseguenze dell’arrivo a Berlino di Alexey Navalny in coma. Eppure il caso dell’avvelenamento del più celebre oppositore di Putin ris ...