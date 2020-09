Berlino: Mosca spieghi su Navalny o l'Ue discuterà sanzioni (Di domenica 6 settembre 2020) Berlino, 06 SET - La Germania, che attualmente ha la presidenza di turno europea, avvierà le discussioni sulle possibili sanzioni contro la Russia se Mosca non fornirà "nei prossimi giorni" ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Tg3web : Aleksej Navalnj è stato avvelenato col gas nervino. Mosca deve dare spiegazioni, Berlino prende una posizione uffic… - CorriereQ : Berlino: Mosca spieghi su Navalny o l’Ue discuterà sanzioni - Massimi47715989 : Berlino: Mosca spieghi su Navalny o l'Ue discuterà sanzioni - Ultima Ora - ANSA - VoceAmicaItalia : #Berlino: #Mosca spieghi su #Navalny o l'#Ue discuterà sanzioni - - Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Berlino: Mosca spieghi su Navalny o l'Ue discuterà sanzioni -

La Germania, che attualmente presiede l'Unione Europea, avvierà le discussioni sulle sanzioni contro la Russia se Mosca non fornirà "nei prossimi giorni" spiegazioni per l'avvelenamento dell'oppositor ...Berlino, 06 set 10:20 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha evocato nuove sanzioni da parte dell'Unione europea contro la Russia nei prossimi giorni se Mosca non chiarirà ...