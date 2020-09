Beppe Grillo ai No Mask: "Va bene il Papa, ma non si brucia la foto dell'Elevato!" (Di domenica 6 settembre 2020) Beppe Grillo sferza con ironia il popolo No Mask che ieri è sfilato per Roma e, tra le tante manifestazioni di rabbia e protesta, ha dato fuoco una fotografia che lo ritraeva come il diavolo.“Francesco mi rivolgo a te che sei il massimo degli Elevati, non so se hai seguito quella notizia secondo cui hanno bruciato le nostre fotografie. Ora finché bruciano la tua, lo posso anche capire per contrasti religiosi ma che bruciano la mia....tu dovresti intervenire drasticamente, dicendo che non si bruciano le foto dell’Elevato Grillo, che ha creato solo benessere, comicità, amore verso il prossimo” dice il garante M5S in un breve ... Leggi su huffingtonpost

beppe_grillo : Francesco, hanno bruciato le nostre fotografie! - beppe_grillo : Il futuro passerà da #Torino! Il capoluogo piemontese è stato scelto come sede italiana dell’Istituto per l’… - ilriformista : Fermiamo i giullari di @beppe_grillo, odiano la nostra democrazia @stefprest - GiovanniZecca1 : @beppe_grillo Tu l'hai detto, è dal celo che arriverà la risposta su tutto ciò che abbiamo seminato, adesso è arri… - AntonelloxSe : RT @Dardo70m: @luigidimaio M5S , la più grande truffa nella storia della Repubblica Italiana. @DaniloToninelli @GiuseppeConteIT @beppe_gril… -