Benevento, Vigorito: “La Serie A non è una festa, ci sarà da lottare. Bonaventura? Ecco la verità” (Di domenica 6 settembre 2020) Diamo fiducia ai migliori del campionato record dell'anno scorso. La Serie A non è una festa. Queste le parole del numero uno del Benevento Oreste Vigorito, intervenuto ai microfoni di Sabato Sport, su Rai Radio 1. Il patron della società campana ha voluto disegnare un preciso punto della situazione in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A. In particolar modo il presidente delle Streghe è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus, e di come la sua società abbia fedelmente rispettato tutte le misure previste dal protocollo sanitario: "I nostri calciatori positivi sono rientrati in gruppo dopo dieci giorni di quarantena, come imposto dalle norme austriache, tutti con esami negativi. Abbiamo fatto allenamenti a gruppi, ... Leggi su mediagol

