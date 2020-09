Beatrice Valli e Marco Fantini derubati: “Hanno spaccato tutto”, rilevate impronte digitali (FOTO) (Di domenica 6 settembre 2020) In questi giorni è in atto la 77° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Tra i vari personaggi popolari che hanno sfilato sul tanto agognato Red Carpet ci sono anche Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, però, in un momento così gioioso, si è trovata ad affrontare un dramma. Poche ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha registrato delle Instagram Stories in cui ha annunciato che dei ladri si sono introdotti nel loro ufficio rubando e distruggendo praticamente tutto, vestiti per l’evento compresi. Beatrice Valli racconta il furto Il risveglio non è stato certamente tra i migliori per Beatrice Valli e Marco Fantini. I due ragazzi sono ... Leggi su kontrokultura

