Baywatch – Trama, cast e trailer del film su Italia 1 (Di domenica 6 settembre 2020) Baywatch è il film che Italia 1 offre nella sua prima serata di oggi, 6 settembre 2020. La pellicola risale a tre anni fa è si basa sulla serie tv omonima creata da Michael Berk, Gregory J Bonann e Douglas Schwartz. La regia invece è affidata a Seth Gordon. La Trama di Baywatch ci riporta in Florida, dove la squadra di bagnini capitanata da Mitch Buchannon esegue salvataggi in condizioni estreme. In questo caso però ci sono delle differenze con lo show originale: la serie è infatti ambientata a Malibù, mentre il film si svolgerà nella Contea di Boward. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo. Baywatch, il film – La Trama Con 500 salvataggi ... Leggi su giornal

