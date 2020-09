Baywatch: Dwayne Johnson e i soprannomi con cui chiama Zac Efron nel film (Di domenica 6 settembre 2020) One Direction, Jonas brother, Aquaman e High School Musical sono solo alcuni dei soprannomi con cui Dwayne Johnson si riferisce a Zac Efron in Baywatch. Secondo alcune fonti anonime è stato proprio Zac Efron a fornire a Dwayne Johnson tutti i soprannomi con cui l'attore americano si riferisce al suo personaggio, Matt Brody, durante le riprese di Baywatch. Tra questi compaiono: One Direction, Jonas brother, Aquaman e High School Musical. Uno dei nomi con cui Mitch, interpretato da Johnson, si riferisce a Brody è "High School Musical". Efron, infatti, viene spesso accostato al ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo: quello del protagonista della serie televisiva High ... Leggi su movieplayer

