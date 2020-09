Batterio killer tra i neonati a Verona, una vicenda che rivela i mali della sanità veneta (Di domenica 6 settembre 2020) Da una stanza di ospedale nella quale mi trovo, la vicenda dei neonati morti per aver contratto il letale Citrobacter Koseri all’interno del Reparto Maternità dell’Ospedale di Verona, ha tutto un altro sapore, differenti colori e probabilmente ben altra sostanza. Oggi – potremmo dire finalmente – i presunti colpevoli sono stati sospesi, ma non v’è dubbio che la burocrazia sanitaria abbia impiegato troppo tempo per dare una risposta a quei genitori che – avendo dovuto su suggerimento di altri medici trasferire per cure intensive i propri neonati all’interno del più grande reparto di cure intensive neonatali del Veneto e forse d’Italia – hanno visto le proprie creature entrate sane, contrarre il mortale e dannosissimo Batterio ... Leggi su ilfattoquotidiano

