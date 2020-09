Batman ha il virus e l'industria del cinema ha un problema (Di domenica 6 settembre 2020) La positività di Robert Pattinson è un duro colpo per un settore che deve dimostrare di poter ripartire in sicurezza Leggi su media.tio.ch

Mabo81768718 : Batman contagiato dal virus da un pipistrello - AdriMCMLXI : RT @dementecolombo: Cosa vi stupisce del fatto che un #virus nato da un pipistrello abbia contagiato anche #Batman? #coronavirus #COVID19 #… - pioveblu : Okay ma ci pensate a quanto sarà /noiosa/ la promo di Batman quando si ritroveranno a fare mille domande sul virus a Pattinson - dementecolombo : RT @Satiraptus: Cosa vi stupisce del fatto che un virus nato da un pipistrello abbia contagiato anche #Batman? #coronavirus #RobertPattinso… - Satiraptus : Cosa vi stupisce del fatto che un virus nato da un pipistrello abbia contagiato anche #Batman? #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Batman virus

Ticinonline

Le riprese di The Batman si sono purtroppo interrotto a causa della Pandemia da Coronavirus, dato che Robert Pattinson è risultato positivo al virus. Alla Warner Bros. stanno adesso valutando la situa ...La Warner Bros. ha spiegato così il perché del blocco delle riprese del The Batman: «Un membro della produzione (Robert Pattinson) è risultato positivo al Covid-19 ed è in qurantena secondo i protocol ...