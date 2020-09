«Basta ansia sulla riapertura delle scuole» – Perché l’ottimismo di Remuzzi sulla Covid non è infondato (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto affermato in una recente intervista sul Corriere dal professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, ci sarebbero molte ragioni per essere ottimisti riguardo i futuri sviluppi della pandemia. Tre gli argomenti chiave: il rispetto del distanziamento sociale, un uso ottimale dei test diagnostici (di cui avevamo già trattato) e l’immunità cellulare. Dati alla mano, secondo Remuzzi non ci sarebbero ragioni per essere allarmisti e preoccuparci di una seconda ondata, che il professore comunque non snobba affatto. Uccide meno il virus o siamo noi a essere più preparati? A dimostrazione di quanto afferma, il direttore del Mario Negri menziona diversi studi. Il primo è quello dell’Istituto nazionale di statistica e dell’Università di ... Leggi su open.online

