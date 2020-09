Barzio, incidente con la moto da trial: muore centauro di 46 anni (Di domenica 6 settembre 2020) Barzio, Lecco,, 6 settembre 2020 " Un 46enne di Barzio è morto in un incidente con la sua moto da trial tra la Valtorta e i Piani di Bobbio al confine tra le province di Bergamo e di Lecco. L'... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Barzio incidente

IL GIORNO

Barzio (Lecco), 6 settembre 2020 – Un 46enne di Barzio è morto in un incidente con la sua moto da trial tra la Valtorta e i Piani di Bobbio al confine tra le province di Bergamo e di Lecco. L'incident ...Tra le numerose e varie tecniche per realizzare un disegno su legno, la pirografia è per certi versi quello che più si adatta ai giorni nostri, dove l’attenzione verso l’ambiente sembra avere sempre p ...